ABD Başkanı Trump: Gazze yeniden inşa edilecek

ABD Başkanı Donald Trump, tüm dünyanın yakından takip ettiği Gazze ateşkesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Milyonlarca hayat kurtardım" ifadelerini kullanan Trump, Gazze'yi yeniden inşa edeceklerini de sözlerine ekledi. Ardından da soykırımcı Netanyahu'nun davetine yanıt vererek "Pazartesi günü önce İsrail'e, ardından da Mısır'a gideceğim" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN