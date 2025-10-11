11 Ekim 2025, Cumartesi
ABD Başkanı Trump: Gazze yeniden inşa edilecek
ABD Başkanı Donald Trump, tüm dünyanın yakından takip ettiği Gazze ateşkesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Milyonlarca hayat kurtardım" ifadelerini kullanan Trump, Gazze'yi yeniden inşa edeceklerini de sözlerine ekledi. Ardından da soykırımcı Netanyahu'nun davetine yanıt vererek "Pazartesi günü önce İsrail'e, ardından da Mısır'a gideceğim" dedi.