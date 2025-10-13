13 Ekim 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları ABD Başkanı Donald Trump’tan katil Netanyahu’ya: Çok iyi iş çıkardın
ABD Başkanı Donald Trump’tan katil Netanyahu’ya: Çok iyi iş çıkardın

ABD Başkanı Donald Trump’tan katil Netanyahu’ya: Çok iyi iş çıkardın

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.10.2025 14:56
ABD Başkanı Donald Trump İsrail Meclisi'nde açıklamalarda bulundu. Trump İsrail Meclisi'nde 2,5 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Trump konuşmasının başında Gazze'deki katliamın baş sorumlusu Netanyahu'ya teşekkür ederek "Çok iyi iş çıkardın." dedi. Trump'ın konuştuğu sırada İsrail Meclisi Parlamentosu'nda bir protesto yaşandı. Protesto sırasında "Filistin'i tanı" pankartı açıldığı öğrenildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD Başkanı Donald Trump’tan katil Netanyahu’ya: Çok iyi iş çıkardın
Başkan Erdoğan’ın uçağı neden pisti neden pas geçti?
Başkan Erdoğan’ın uçağı neden pisti neden pas geçti?
Trump’tan katil Netanyahu’ya: Çok iyi iş çıkardın
Trump’tan katil Netanyahu’ya: Çok iyi iş çıkardın
Başkan Erdoğan Mısır’da! Sisi böyle karşıladı
Başkan Erdoğan Mısır’da! Sisi böyle karşıladı
Başkan Erdoğan Gazze zirvesi için Mısır’da
Başkan Erdoğan Gazze zirvesi için Mısır’da
İsrail ordusu Gazze’de yenilmiştir
"İsrail ordusu Gazze'de yenilmiştir"
Başkan Erdoğan Mısır’a gidiyor
Başkan Erdoğan Mısır'a gidiyor
Trump: Başkan Erdoğan harika işler çıkardı
Trump: Başkan Erdoğan harika işler çıkardı
Trump: Savaş bitti
Trump: Savaş bitti
Trump İsrail’de! Katil Netanyahu böyle karşıladı
Trump İsrail’de! Katil Netanyahu böyle karşıladı
Orta Doğu’da tarihi görüntüler
Orta Doğu’da tarihi görüntüler
A Haber zirvenin yapılacağı Mısır’da
A Haber zirvenin yapılacağı Mısır'da
25 ilde siber suç operasyonu
25 ilde siber suç operasyonu
Daha Fazla Video Göster