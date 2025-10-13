ABD Başkanı Donald Trump’tan katil Netanyahu’ya: Çok iyi iş çıkardın

ABD Başkanı Donald Trump İsrail Meclisi'nde açıklamalarda bulundu. Trump İsrail Meclisi'nde 2,5 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Trump konuşmasının başında Gazze'deki katliamın baş sorumlusu Netanyahu'ya teşekkür ederek "Çok iyi iş çıkardın." dedi. Trump'ın konuştuğu sırada İsrail Meclisi Parlamentosu'nda bir protesto yaşandı. Protesto sırasında "Filistin'i tanı" pankartı açıldığı öğrenildi.

