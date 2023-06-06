ABB’de ’yolsuzluk’ iddiası

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yolsuzluk iddialarıyla çalkanıyor. AK Parti Belediye meclis üyesi Nihat Yalçın, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın da içinde bulunduğu 7 milyar liralık usulsüzlük için suç duyurusunda bulundu. Yalçın'ın iddiasına göre belediye, 1 yılda aynı aileye ait 12 şirkete 27 ihaleyi peş peşe verdi. Üstelik bu ihalelerin toplamının yaklaşık 1 milyar 600 milyon liraya ulaştığını öne sürdü.