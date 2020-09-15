A Haber Türkiye'nin en akıllı yolunun kumanda merkezinde

Ankara-Niğde Otoyolu, Türkiye'nin en akıllı yolu olma özelliğini taşıyor. A Haber ekibi de Türkiye'nin en akıllı yolunun ana kumanda merkezinde! Detayları A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

Ankara-Niğde Otoyolu, 4 Eylül'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açıldı.

330 kilometrelik yolun komuta merkezinde A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu'nun konuğu, Otoyol Trafik ve Yol Güvenliği Müdürü Mustafa Akbaş oldu.

Türkiye'nin en akıllı yolunun kumanda merkezinde yapılan çalışmaları aktaran Akbaş, "Otoyolumuz uluslararası Avrupa transit yolunun son halkası olan bir yoldu. Otoyolumuzun açılmasıyla birlikte Edirne'den gelen bir sürücümüz Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz olarak yoldan yararlanmış olacak.

NEDEN AKILLI YOL?

Bizim otoyol güzergahımızda 208 adet olay algılama sistemine sahip kamere sistemi mevcut. Nedir peki olay algılama sistemi? Biz sisteme bazı tanımlamalar yapıyoruz, öncelikle taşıt nedir, yaya nedir, kamyon nedir, hayvan nedir bunları tanımlıyoruz ve daha sonra komutlar veriyoruz. Diyoruz ki, otoyolda bir taşıt durduğunda bir hayvan girdiğinde bir yaya otoyol güzergahına girdiğinde bize uyarı ver. Peki nasıl uyarı veriyor? Bu senaryoları algıladığında 208 adet akıllı kameralarımız 60 saniye içerisinde tam tur dönüşünü sağlıyor yani bu olaylardan herhangi birisi denk geldiğinde 60 saniye içerisinde bunu bize bildiriyor. Ondan sonra biz operasyon başlatıyoruz. Olaya ve duruma göre kent trafik ekiplerimiz, bakım ekiplerimiz, jandarma, emniyet ekipleri, 112 ve itfaiye ekiplerimizin koordinasyonu bu komuta merkezinden sağlıyoruz. Neden akıllı diyoruz? Çünkü otoyolumuzda 65 adet değişken mesaj işaretlerimiz var. Bununla birlikte 680'in üzerinde değişken trafik işareti 500'ün üzerinde trafik yoğunluğunu ve meteorolojik durumları sağlamak amacıyla sensörlerimiz mevcut." ifadelerini kullandı.