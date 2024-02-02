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A Haber Spikeri Cansın Helvacı 6 Şubat depremlerinin 1. yılında bölgede yaşadıklarını anlatırken duygusal anlar yaşadı

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.02.2024 11:08
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya AFAD Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi'nde 6 Şubat depremleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. A Haber Spikeri Cansın Helvacı, konuşmanın ardından bölgede şahit olduklarını anlatırken duygusal anlar yaşadı. Helvacı, "Biz de dinlerken burada duygu dolu anlar da yaşadık. En azından ben kendi adıma bir depremzede olarak bölgede ikinci depremi vatandaşlarla orada yaşadım. Hafızamdan silinmesi, orada geçirdiğimiz özellikle ilk 3-4 günü oradakilerin de unutması mümkün değil. Sayın Bakan konuşurken o anlara gittik. O günleri düşündük. Depremden 4 saat sonra oradaydım. İkinci depremi yaşadık. Yaşadığım için biliyorum o bir deprem değildi. Bambaşka bir şeydi. Böyle bir şiddetli depremi yaşamak gerçekten unutulması mümkün değil." dedi.
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