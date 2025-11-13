A Haber kargo uçağının düştüğü bölgede! Havadaki son an: 27. dakikada neler oldu?

13 Kasım 2025, Perşembe

Giriş: 13.11.2025 15:43
Gürcistan'da düşen Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının enkaz alanında yapılan çalışmalarda son şehidin de naaşına ulaşıldı. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural bölgeden son gelişmeleri aktarırken A Haber canlı yayınına katılan emekli pilot Hüseyin Fazla önemli değerlendirmelerde bulundu.
