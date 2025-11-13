13 Kasım 2025, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
A Haber kargo uçağının düştüğü bölgede! Havadaki son an: 27. dakikada neler oldu?
Gürcistan'da düşen Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının enkaz alanında yapılan çalışmalarda son şehidin de naaşına ulaşıldı. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural bölgeden son gelişmeleri aktarırken A Haber canlı yayınına katılan emekli pilot Hüseyin Fazla önemli değerlendirmelerde bulundu.