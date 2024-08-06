A Haber gerilimin merkez üssünde! Golan Tepeleri’nde ne oluyor? ABD, Çin ve Rusya’nın planları ne?

Orta Doğu'da gerilim yine hat safhaya yükseldi. Bölgeden sıcak haberler art arda geldi. Irak'ta Amerikan üssü vuruldu, İran'da art arda patlama sesleri duyuldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde de hareketlilik vardı. Rutin programına ara veren ABD Başkanı Biden acil durum toplantısı için Beyaz Saray'a geçti. Rusya’dan ise İran’a kritik bir ziyaret gerçekleşti. Sıcak noktadan gelişmeleri A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktarırken canlı yayın konuğu uluslararası ilişkiler uzmanı Cihan Günyel önemli değerlendirmelerde bulundu.

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