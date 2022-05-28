28 Mayıs 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları A Haber Drone'u teröristleri görüntüledi! YPG/PKK'lılar Drone'a ateş açtı

A Haber Drone'u teröristleri görüntüledi! YPG/PKK'lılar Drone'a ateş açtı

ahaber.com.tr - Özel Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.05.2022 12:18
A Haber ekibi Suriye'nin Mare şehrinde terör inlerini görüntüledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Operasyon sinyali"nin ardından iyice panikleyen YPG/PKK'lı teröristler, A Haber Drone'una da ateş açtı. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel detayları canlı yayında aktardı.
Cudi’de hava operasyonu başladı! Vurulma anı kamerada
Cudi’de hava operasyonu başladı! Vurulma anı kamerada
A Haber Drone’u teröristleri görüntüledi!
A Haber Drone'u teröristleri görüntüledi!
FETO’nun evlatlığı Enes Kanter haddini aştı!
FETO'nun evlatlığı Enes Kanter haddini aştı!
İşte kanıtlayamadığı iddialar
İşte kanıtlayamadığı iddialar
İşte Türkiye’nin hedefi
İşte Türkiye'nin hedefi
Başkan Erdoğan Azerbaycan’a gidiyor!
Başkan Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor!
Terör tünelleri görüntülendi!
Terör tünelleri görüntülendi!
Batı’nın Gezi’den asıl çıkarı neydi?
Batı’nın Gezi’den asıl çıkarı neydi?
Türkiye’den 56 hastane katıldı
Türkiye’den 56 hastane katıldı
Tarifede olmayan ücret alınıyor!
Tarifede olmayan ücret alınıyor!
Politik dedikoduculuk yapıyor
"Politik dedikoduculuk yapıyor"
Kırmızı bültenle aranıyordu! Ve bulundu
Kırmızı bültenle aranıyordu! Ve bulundu
Daha Fazla Video Göster