28 Mayıs 2022, Cumartesi
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A Haber Drone'u teröristleri görüntüledi! YPG/PKK'lılar Drone'a ateş açtı
A Haber ekibi Suriye'nin Mare şehrinde terör inlerini görüntüledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Operasyon sinyali"nin ardından iyice panikleyen YPG/PKK'lı teröristler, A Haber Drone'una da ateş açtı. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel detayları canlı yayında aktardı.