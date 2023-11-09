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A Haber çatışma bölgesinde! Bombardıman sonrasında katliam tankları harekete geçti

A Haber
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Giriş: 09.11.2023 16:32
Güncelleme:09.11.2023 16:32
Katil İsrail’in Gazze’ye yönelik bombardımanları giderek artıyor. Havadan ve karadan atışların ardından katliam tankları Beyt Hanun’a girmek için harekete geçti. Kassam Tugayları direnmeye devam ediyor ve İsrail’in tanklarını imha ediyor. Gazze sınırında bulunan Emine Kavasoğlu son gelişmeleri aktardı.
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