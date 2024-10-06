A Haber Bekaa Vadisi’nde

A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun Bekaa Vadisi'nden son gelişmeleri aktardı. Kurşun, "Tüm gözler Lübnan’ın güneyine ve başkent Beyrut’a çevrilmiş durumda ama Bekaa Vadisi ve Baalbek bölgesi de oldukça önemli. Çünkü İsrail’in hedefinde olan noktalardan bir tanesi. Sık sık hedef alınan noktalardan bir tanesi. Fırtına öncesi sessizlik göz çarpıyor. 3 gün önce çok yoğun bir bombardıman vardı. Burası hava saldırısı şeklinde hedef alınıyor." ifadelerini kullandı.

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