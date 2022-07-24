24 Temmuz 2022, Pazar
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86 yıllık hasret bir cuma vakti vuslata erdi! Ayasofya Camii'nin ibadete açılışının yıl dönümü
Bugün, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin yeniden doğduğu kutlu bir gün. Tam 2 yıl önce 86 yıllık hasret son buldu. Ayasofya Camii, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi imzasıyla cuma namazı ile beraber yeniden ibadete açıldı.