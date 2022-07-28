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81 ile ucuz konut ve arsa müjdesi! Başkan Erdoğan açıklayacak! İşte detaylar ve örnek hesaplama

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.07.2022 11:15
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dar gelirlilere ucuz konut ve arsa müjdesini ağustosta açıklayacak. 81 ilde 150 bin sosyal konut yapılacak. Hazine arazileri vatandaşa açılacak. Ev ve arsalar 15 yıla varan vadelerle satılacak.
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