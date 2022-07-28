28 Temmuz 2022, Perşembe
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81 ile ucuz konut ve arsa müjdesi! Başkan Erdoğan açıklayacak! İşte detaylar ve örnek hesaplama
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dar gelirlilere ucuz konut ve arsa müjdesini ağustosta açıklayacak. 81 ilde 150 bin sosyal konut yapılacak. Hazine arazileri vatandaşa açılacak. Ev ve arsalar 15 yıla varan vadelerle satılacak.