11 Eylül 2025, Perşembe
81 ilde faizsiz ev ve araç alımında yeni dönem! Bakan Kurum açıkladı: Faiz yok, devlet güvencesi var
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da “Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi Tanıtım Programı”nda konuştu. Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi'nin detaylarını aktaran Kurum, " Türkiye’de ilk kez bir kamu bankası yani Emlak Katılım bankası olarak tasarruf finansman sektörüne giriyoruz. Bu sistemde kesinlikle faiz yoktur. Devlet güvencesi vardır." dedi.