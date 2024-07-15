8 yıl önce Atatürk Havalimanı’nda neler yaşandı? Darbe girişimine direnişin kahramanları

15 Temmuz'da Atatürk Havalimanı'nda da darbecilere karşı destansı bir direniş verildi. Atatürk Havalimanı'nda o gece neler yaşandı? Detayları A Haber muhabiri Barış Türel’in konuğu olan gazi Ahmet Onay anlattı.

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