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8 yıl önce Atatürk Havalimanı’nda neler yaşandı? Darbe girişimine direnişin kahramanları

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 15.07.2024 15:55
15 Temmuz'da Atatürk Havalimanı'nda da darbecilere karşı destansı bir direniş verildi. Atatürk Havalimanı'nda o gece neler yaşandı? Detayları A Haber muhabiri Barış Türel’in konuğu olan gazi Ahmet Onay anlattı.
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