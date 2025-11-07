500 bin sosyal konut için başvuru pazartesi! İlk hafta başvurular TC kimlik numarasıyla

500 bin sosyal konut için başvuru pazartesi başlıyor. İlk hafta başvurular TC kimlik numarası ile yapılacak. Pazartesi günü başlayacak başvuru sürecinde yoğunluğu önlemek için kimlik numarasının son rakamına göre aşamalı sistem uygulanacak. Başvurular ilk haftanın ardından 19 Aralık'a kadar tüm vatandaşlara açılacak. Öte yandan Türkiye'nin en büyük sosyal konut projesinde evlerin inşa edileceği ilçeler belli oldu. İşte tüm detaylar…

