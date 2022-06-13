13 Haziran 2022, Pazartesi
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4. sondaj gemisi bakımda! 4. gemi ne zaman göreve başlayacak?
Türkiye'nin denizlerde hidrokarbon arayan filosuna katılacak dördüncü sondaj gemisi 19 Mayıs 'ta Mersin'in Taşucu Limanı'na demir atmıştı. Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından filoya dahil edilen yeni gemide bakım ve onarım çalışmaları sürüyor. Çalışmalar ne zaman tamamlanacak? Gemi görevine ne zaman başlayacak? Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.