"4 kere ben danışman mıyım diye sordum"

CHP'de danışman krizi patlak verdi. CHP; eski Zafer Partili Gökşen Anıl Ulukuş'un, Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olarak atandığı yönündeki bilgiyi yalanladı. Ulukuş ise, danışmanların toplu şekilde görevden alınmasının ardından dört kez görüştüğü Kılıçdaroğlu'ndan ''sen devam et" cevabını aldığını söyledi.