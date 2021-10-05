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3. doz BioNTech aşısı yapılacak mı? Gözler Sağlık Bakanlığı'nın korona aşısı kararında

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Giriş: 05.10.2021 11:54
Koronavirüsle mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Koronavirüse karşı aşılanmada istenilen sayıya yaklaşılırken gözler 3. dozlara çevrildi. Sağlık Bakanlığı önümüzdeki günlerde yaş, cinsiyet ve bağışıklığı baskılanmış kişilerde 3. doz BioNTech aşısının ne zaman yapılacağını açıklayacak. Detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan canlı yayında aktardı.
3. doz BioNTech aşısı yapılacak mı?
3. doz BioNTech aşısı yapılacak mı?
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