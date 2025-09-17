17 Eylül 2025, Çarşamba

Haberler Gündem Videoları 1998'de kirli planı Başkan Erdoğan engellemiş! İsrail’e verilmeyen Siloam tabletinde ne yazıyor?
1998’de kirli planı Başkan Erdoğan engellemiş! İsrail’e verilmeyen Siloam tabletinde ne yazıyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2025 13:25
İşgalci İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kudüs'te düzenlenen bir programda yaptığı konuşmada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Netanyahu, "Kudüs bizim şehrimiz Sayın Erdoğan sizin şehriniz değil" ifadelerini kullanıp sözü Siloam Yazıtı’na getirdi. Katil Netanyahu 1998 yılında dönemin Türkiye Başbakanı Mesut Yılmaz ile yaptığı görüşmede, İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen Siloam Yazıtı'nın iadesini talep ettiğini söyledi. Ancak o dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzünden bu talebin gerçekleşmediğini ifade etti. Peki nedir bu Siloam Yazıtı? Merak edilenleri A Haber canlı yayınına katılan tarihçi-yazar Neslihan İpek Kobaner anlattı.
