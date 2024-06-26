15 Temmuz’un Kahraman Şehidi Cennet Yiğit

Başkan Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısındaki konuşmasında Cumhur İitifakı'na vurgu yaparak ittifakın 15 Temmuz'da kurulduğuu söyleşmiş o kanlı darbe girişimini yeniden hatırlatmıştı. FETÖ ihanet şebekesi teröristleri o karanlık gecede Özel Harekat Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'i de şehit etti. Vatana hizmet aşkına öğretmenlikle başlayıp vatan savunması ile devam eden bir kahramanın, Cennet Yiğit'in hikayesini taşıyacağız ekrana...