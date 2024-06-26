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15 Temmuz'un Kahraman Şehidi Cennet Yiğit

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.06.2024 16:54
Başkan Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısındaki konuşmasında Cumhur İitifakı'na vurgu yaparak ittifakın 15 Temmuz'da kurulduğuu söyleşmiş o kanlı darbe girişimini yeniden hatırlatmıştı. FETÖ ihanet şebekesi teröristleri o karanlık gecede Özel Harekat Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'i de şehit etti. Vatana hizmet aşkına öğretmenlikle başlayıp vatan savunması ile devam eden bir kahramanın, Cennet Yiğit'in hikayesini taşıyacağız ekrana...
15 Temmuz’un Kahraman Şehidi Cennet Yiğit
15 Temmuz'un Kahraman Şehidi Cennet Yiğit
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