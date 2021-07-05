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15 Temmuz şehitlerine yürek yakan mektuplar!

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.07.2021 09:54
15 Temmuz 2016 yılında FETÖ'cü hain kalkışma Başkan Erdoğan'ın vatandaşlara 'meydanlara inin' çağrısıyla bastırıldı. 251 şehidin olduğu hain darbe girişiminin yüreklerde bıraktığı acı tazeliğini koruyor. 15 Temmuz destanının 5. yılına girilirken şehit ailelerinden kalplere dokunan mektuplar yazıldı. Şehit Cennet Yiğit’in annesi: ‘Anne’ deyişini, kokunu öyle özledim ki... Şehit Bülent Karalı’nın annesi: 251 aslan destan yazdınız, kuzum! Şehit Battal İlgün’ün babası: Güvercinlerin bile yokluğuna dayanamadı." ifadeleri kullanıldı.
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