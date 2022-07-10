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15 Temmuz şehitleri anısına | Türkiye’nin Cennet’i şehit oldu! Özel harekatın cesur kızı

A Haber
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Giriş: 10.07.2022 17:26
15 temmuz hain darbe girişiminin kahramanlarından biri de Cennet Yiğit'ti. 15 Temmuz'da FETÖ'nün cuntacıları tarafından bombalanan özel harekatta görevinin başındaydı. Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit, arkadaşlarıyla birlikte şehit oldu. Küçük yaşlardan beri polis olmak isteyen Cennet Yiğit'in annesi Huriye Yiğit, canından çok sevdiği kızının meslek serüvenini ve o gece yaşadıklarını anlattı.
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Özel harekatın cesur kızı
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