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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Hanzala pankartı!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Hanzala pankartı!

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.09.2024 08:58
İsrail yaklaşık bir yıldır Gazze'deki katliamına devam ediyor. Türkiye başta olmak üzere dünyadan soykırımcı İsrail'e karşı tepkiler yağıyor. İşte o soykırımın unutulmaması için bu kez 15 temmuz Şehitler Köprüsü’ne Filistin davasının sembol karakterlerinden ‘Hanzala’ ile 'Çok yaşa Filistin' pankartları asıldı.
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne Hanzala pankartı!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Hanzala pankartı!
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