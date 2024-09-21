15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne Hanzala pankartı!

İsrail yaklaşık bir yıldır Gazze'deki katliamına devam ediyor. Türkiye başta olmak üzere dünyadan soykırımcı İsrail'e karşı tepkiler yağıyor. İşte o soykırımın unutulmaması için bu kez 15 temmuz Şehitler Köprüsü’ne Filistin davasının sembol karakterlerinden ‘Hanzala’ ile 'Çok yaşa Filistin' pankartları asıldı.

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