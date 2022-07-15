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15 Temmuz Şehidi Tolga Ecebalın’ın babası Tarkan Ecebalın'dan A Haber canlı yayınında yürekleri titreten sözler: Şehit olmak için bekliyorum

A Haber
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Giriş: 15.07.2022 11:54
15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde millet iradesine kalkan oldu. O gece vatanını korumak isteyen kahramanlar şehit düştü. Onlardan biri de 15 Temmuz Şehidi Tolga Ecebalın. Babası Tarkan Ecebalın, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Konuşurken gözleri dolan Ecebalın'ın sözleri yürekleri yaktı. Ecebalın, "Hainler tekrardan canlanıyormuş diye bir haber kanalında izlemiştim. Akıllarından geçirmesinler. Bu millet olduğu sürece bu vatanı bu bayrağı bölemezler." dedi.
Canlı yayınında yürekleri titreten sözler CANLI YAYININDA YÜREKLERİ TİTRETEN SÖZLER

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