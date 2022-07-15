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Haberler Galeri 15 Temmuz Şehidi Tolga Ecebalın’ın babası Tarkan Ecebalın'dan A Haber canlı yayınında yürekleri titreten sözler: Şehit olmak için bekliyorum

15 Temmuz Şehidi Tolga Ecebalın’ın babası Tarkan Ecebalın'dan A Haber canlı yayınında yürekleri titreten sözler: Şehit olmak için bekliyorum

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde millet iradesine kalkan oldu. O gece vatanını korumak isteyen kahramanlar şehit düştü. Onlardan biri de 15 Temmuz Şehidi Tolga Ecebalın. Babası Tarkan Ecebalın, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Konuşurken gözleri dolan Ecebalın'ın sözleri yürekleri yaktı. Ecebalın, "Hainler tekrardan canlanıyormuş diye bir haber kanalında izlemiştim. Akıllarından geçirmesinler. Bu millet olduğu sürece bu vatanı bu bayrağı bölemezler." dedi.

A Haber
Giriş Tarihi: 15.07.2022 11:53 Güncelleme Tarihi: 15.07.2022 11:55
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15 Temmuz Şehidi Tolga Ecebalın’ın babası Tarkan Ecebalın’dan A Haber canlı yayınında yürekleri titreten sözler: Şehit olmak için bekliyorum

Cunta, askeri darbe, sıkıyönetim... Türkiye, yakın tarihinde aşina olduğu bu kavramlarla 15 Temmuz 2016 gecesi bir kez daha burun buruna geldi.

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15 Temmuz Şehidi Tolga Ecebalın’ın babası Tarkan Ecebalın’dan A Haber canlı yayınında yürekleri titreten sözler: Şehit olmak için bekliyorum

Kamuoyunun İstanbul'da Boğaz köprülerinin tutulmasıyla haberdar olduğu askeri hareketliliğin ne anlama geldiği çok geçmeden açıklığa kavuştu.

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15 Temmuz Şehidi Tolga Ecebalın’ın babası Tarkan Ecebalın’dan A Haber canlı yayınında yürekleri titreten sözler: Şehit olmak için bekliyorum

Dönemin başbakanı Binali Yıldırım'ın "Askerin içinde bir grubun kalkışma girişiminin söz konusu olduğunu" açıklamasıyla darbe hafızası canlanan kamuoyunun alçak uçuşları duyması da gecikmedi.

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15 Temmuz Şehidi Tolga Ecebalın’ın babası Tarkan Ecebalın’dan A Haber canlı yayınında yürekleri titreten sözler: Şehit olmak için bekliyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı "Milletimizi meydanlara davet ediyorum" çağrısı da dönüm noktalarından biri olarak kayıtlara geçti.

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15 Temmuz Şehidi Tolga Ecebalın’ın babası Tarkan Ecebalın’dan A Haber canlı yayınında yürekleri titreten sözler: Şehit olmak için bekliyorum

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti. O karanlık gecede darbeci hainler 252 vatan evladını şehit etti.