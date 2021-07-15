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15 Temmuz şehidi Mahir Ayabak'ın ablası A Haber'e konuştu! Akın akın yaralı geliyordu

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Giriş: 15.07.2021 10:25
Güncelleme:15.07.2021 10:28
15 Temmuz şehidi Mahir Ayabak'ın ablası Gülbeyaz Ayabak A Haber canlı yayınından o gece yaşananları anlattı. A Haber'in 15 Temmuz için hazırladığı özel programa katılan 15 Temmuz şehidi Mahir Ayabak'ın ablası Gülbeyaz Ayabak kanlı gece hakkında açıklamalarda bulundu.
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