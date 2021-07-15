15 Temmuz 2021, Perşembe
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15 Temmuz şehidi Mahir Ayabak'ın ablası A Haber'e konuştu! Akın akın yaralı geliyordu
15 Temmuz şehidi Mahir Ayabak'ın ablası Gülbeyaz Ayabak A Haber canlı yayınından o gece yaşananları anlattı. A Haber'in 15 Temmuz için hazırladığı özel programa katılan 15 Temmuz şehidi Mahir Ayabak'ın ablası Gülbeyaz Ayabak kanlı gece hakkında açıklamalarda bulundu.