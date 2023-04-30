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14 Mayıs seçimleri için vatandaş ne diyor? A Haber sokağın nabzını tuttu: Kemal Kılıçdaroğlu'na oy veren insanım ama...

A Haber
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Giriş: 30.04.2023 11:19
A Haber 14 Mayıs seçimlerine doğru sokağın nabzını tutmaya devam ediyor. A Haber muhabiri Esra Keskin, kameramanlar Taha Hazar ve Ertan Tuna ile sokağa indi ve mikrofonu vatandaşa uzattı.
Kılıçdaroğluna oy veren insanım ama... "KILIÇDAROĞLU'NA OY VEREN İNSANIM AMA..."

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Kılıçdaroğlu’na oy veren insanım ama...
"Kılıçdaroğlu'na oy veren insanım ama..."
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