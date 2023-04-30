14 Mayıs seçimleri için vatandaş ne diyor? A Haber sokağın nabzını tuttu: Kemal Kılıçdaroğlu'na oy veren insanım ama...

A Haber 14 Mayıs seçimlerine doğru sokağın nabzını tutmaya devam ediyor. A Haber muhabiri Esra Keskin, kameramanlar Taha Hazar ve Ertan Tuna ile sokağa indi ve mikrofonu vatandaşa uzattı.

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