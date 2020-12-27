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14 Kıbrıslı Türk 46 yıl sonra defnedildi
Kıbrıs'ta 1974 yılında Rum terör örgütü EOKA-B aralarında bebeklerin de olduğu 126 türkü katledip toplu mezarlara gömmüştü. O Türklerden 14'ünün daha naaşı, 46 yıl sonra DNA testleri yapılarak defnedildi. A Haber ekibi katliama uğrayan Türklerin kabirlerini görüntüledi.
Kıbrıs'ta 1974 yılında Rum terör örgütü EOKA-B aralarında bebeklerin de olduğu 126 türkü katledip toplu mezarlara gömmüştü. O Türklerden 14'ünün daha naaşı, 46 yıl sonra DNA testleri yapılarak defnedildi. A Haber ekibi katliama uğrayan Türklerin kabirlerini görüntüledi.