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14 Kıbrıslı Türk 46 yıl sonra defnedildi

A Haber
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Giriş: 27.12.2020 09:50
Güncelleme:27.12.2020 11:48
Kıbrıs'ta 1974 yılında Rum terör örgütü EOKA-B aralarında bebeklerin de olduğu 126 türkü katledip toplu mezarlara gömmüştü. O Türklerden 14'ünün daha naaşı, 46 yıl sonra DNA testleri yapılarak defnedildi. A Haber ekibi katliama uğrayan Türklerin kabirlerini görüntüledi.

Kıbrıs'ta 1974 yılında Rum terör örgütü EOKA-B aralarında bebeklerin de olduğu 126 türkü katledip toplu mezarlara gömmüştü. O Türklerden 14'ünün daha naaşı, 46 yıl sonra DNA testleri yapılarak defnedildi. A Haber ekibi katliama uğrayan Türklerin kabirlerini görüntüledi.

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