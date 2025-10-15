12 yıllık kesintisiz eğitim değişiyor mu? 3+1 mi, 2+2 formülü mü masada?

12 yıllık zorunlu eğitimde değişiklik yapılması gündemde. Lise eğitiminin kısaltılmasına yönelik tartışmalar gündemdeki yerini korurken 2 formül üzerinde duruluyor. Son kararın kabine toplantısında yapılacak sunumun ardından verilmesi bekleniyor. Peki yeni düzenleme nasıl olacak? Liselerle ilgili hangi formüller masada? A Haber muhabiri Damla Kuşkapan uzman konuğu eğitimci-yazar Süleyman Beledioğlu ile konuştu.

