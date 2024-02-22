22 Şubat 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 12 ilde Kafes-45 operasyonu! 3 organize suç örgütü çökertildi | Elebaşlarıyla birlikte yakalandılar

12 ilde Kafes-45 operasyonu! 3 organize suç örgütü çökertildi | Elebaşlarıyla birlikte yakalandılar

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.02.2024 09:20
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Aydın, Kastamonu ve Balıkesir merkezli 12 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'KAFES-45' operasyonlarında; örgüt elebaşılarının da içerisinde bulunduğu suç örgütü üyesi 63 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Kredi kartına düzenleme mi geliyor?
Kredi kartına düzenleme mi geliyor?
İYİ Parti’de aday kavgası
İYİ Parti'de aday kavgası
Saruhanlu ve İvrindi’de CHP aday gösteremedi
Saruhanlu ve İvrindi’de CHP aday gösteremedi
Mansur Yavaş’tan yeni skandal
Mansur Yavaş’tan yeni skandal
MİT’ten Suriye’de nokta operasyon!
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon!
CHP’de kazan kaynıyor
CHP'de kazan kaynıyor
CHP’de listeler verildi tartışmalar bitmedi
CHP'de listeler verildi tartışmalar bitmedi
Ankara’da korku dolu 12 saat
Ankara'da korku dolu 12 saat
3 organize suç örgütü çökertildi
3 organize suç örgütü çökertildi
Dünya KAAN’ı konuştu onlar kör oldu!
Dünya KAAN’ı konuştu onlar kör oldu!
Fidan ve Blinken’dan kritik görüşme!
Fidan ve Blinken'dan kritik görüşme!
Şahinler çetesine yeni operasyon!
"Şahinler çetesine" yeni operasyon!
Daha Fazla Video Göster