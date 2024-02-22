12 ilde Kafes-45 operasyonu! 3 organize suç örgütü çökertildi | Elebaşlarıyla birlikte yakalandılar

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Aydın, Kastamonu ve Balıkesir merkezli 12 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'KAFES-45' operasyonlarında; örgüt elebaşılarının da içerisinde bulunduğu suç örgütü üyesi 63 şüphelinin yakalandığını açıkladı.