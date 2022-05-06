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10 gündür denizde mahsur kalan göçmenleri Türk askeri kurtardı

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Giriş: 06.05.2022 14:10
Milli Savunma Bakanlığı, Akdeniz'de Libya'nın Mısrata kenti açıklarında bir teknedeki 17 düzensiz göçmenin gemiye alındığını, göçmenlerden birinin yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybettiğini bildirdi.
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