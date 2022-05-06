06 Mayıs 2022, Cuma
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10 gündür denizde mahsur kalan göçmenleri Türk askeri kurtardı
Milli Savunma Bakanlığı, Akdeniz'de Libya'nın Mısrata kenti açıklarında bir teknedeki 17 düzensiz göçmenin gemiye alındığını, göçmenlerden birinin yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybettiğini bildirdi.