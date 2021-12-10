10 Aralık 2021, Cuma
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10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü! Başkan Erdoğan: Türkiye insanı merkeze alan çalışmalarıyla öne çıktı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü ile ilgili bir video mesaj yayınladı. Başkan Erdoğan mesajında, “Birçok batı ülkesinde nefret söylemi hayatı esir aldı. Rakamlar İslam ve yabancı düşmanlığını ortaya koyuyor. Geçtiğimiz yıl nefret suçlarının sayısı 2 kat yükseldi. İnsan haklarından dem vuranlar dramları görmüyor. Avrupa kaybolan çocuklarla ilgili hiçbir adım atmadı. Türkiye insanı merkeze alan çalışmalarıyla öne çıktı. Nerede mazlum varsa elimizi uzatıyoruz. Dünyanın en fazla yardım yapan ülkelerinden biriyiz. Haksızlık ve hukuksuzluğa tepkimizi gösteriyoruz. Yeni yargı paketi ile reform zincirine halka ekliyoruz. Kadınlara taciz ve takip cezaları ağırlaştırılacak.” dedi.