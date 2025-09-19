19 Eylül 2025, Cuma

1 Ekim'de açılacak Meclis'in gündeminde ne var? Çocuk suçlular düzenlemesi gelecek

1 Ekim'de açılacak Meclis'in gündeminde ne var? Çocuk suçlular düzenlemesi gelecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2025 15:06
1 Ekim'de Meclis yeni yasama yılına başlayacak. Toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendiren yasal düzenlemeler hemen gündeme gelecek. Bunların başında çocuk suçluların cezasının artırılması geliyor.
1 Ekim’de açılacak Meclis’in gündeminde ne var? Çocuk suçlular düzenlemesi gelecek
