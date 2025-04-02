Yeni evleneceklere destek paketinin detayları ne?

Başkan Erdoğan 2025'i aile yılı olarak ilan etti. Hükümet bu yıla özel teşviklerini açıklayarak gençleri evlilik yolunda destekliyor. Bu kapsamda Aile Bakanlığı 150 bin liralık evlilik desteğinin yanında beyaz eşya, mobilya, çeyiz ve indirimli seyahat imkanları tanıyacak. Piyasanın önde gelen firmalarıyla imzalanacak protokoller sonrası yeni evlenecek çiftler mobilyayı yüzde 35, çeyizlikleri ise yüzde 50 indirimli alabilecekler.

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