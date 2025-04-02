Hükümetten aile yılı teşviği! Mobilyalar yüzde 35 çeyizlikler yüzde 50 indirimli olacak
Başkan Erdoğan 2025'i aile yılı olarak ilan etti. Hükümet bu yıla özel teşviklerini açıklayarak gençleri evlilik yolunda destekliyor. Bu kapsamda Aile Bakanlığı 150 bin liralık evlilik desteğinin yanında beyaz eşya, mobilya, çeyiz ve indirimli seyahat imkanları tanıyacak. Piyasanın önde gelen firmalarıyla imzalanacak protokoller sonrası yeni evlenecek çiftler mobilyayı yüzde 35, çeyizlikleri ise yüzde 50 indirimli alabilecekler.
2025'i 'Aile Yılı' ilan eden hükümet, yeni evlenecek çiftlerin yüzünü güldürecek hamleleri art arda sürdürüyor. Yeni evlenecek gençlere sunulan 150 bin TL'lik finansman desteğinin ardından şimdi de mobilyadan beyaz eşyaya, züccaciyeden küçük ev aletlerine kadar bir evin ihtiyacı olan hemen her üründe indirim kampanyaları için düğmeye basıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu ay özel sektör firmalarıyla protokoller imzalayacak. Mobilya sektörü yüzde 35, züccaciye ve küçük ev aletleri sektörü yüzde 50'ye varan oranlarda indirim kampanyaları yapmayı planlıyor. Beyaz eşya sektörü ise indirim oranlarını önümüzdeki günlerde belirleyecek.
PAKET HAZIRLANDI
Mobilya sektörü indirim çalışmalarında sona yaklaştı. Yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan düğün paketleri 80 bin ila 195 bin TL aralığında satışa sunuluyor. Bu ürünlerde yüzde 10 indirim planlanıyor. Bu paketler dışındaki mobilyalar için de genç çiftlere yüzde 35'e varan oranlarda indirim yapılacak.
Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç, kampanyaya tüm üyelerinin destek vereceğini belirterek, "Oranlar şirketlere göre değişiklik gösterecek ama herkes genç çiftler için elini taşın altına koyacak" diye konuştu. MODOKO Başkanı Koray Çalışkan da, "Nisan düğünlerin başladığı bir ay. Biz de yüzde 35'e varan indirim oranlarıyla kampanyaya destek olacağız" dedi.
ÇEYİZ ŞENLİĞİ
Züccaciye ve küçük ev aletleri sektörü de çeyiz şenliği başlatacak. Aile Yılı kapsamında başlatılan ve her yıl nisanda düzenlenmesi planlanan çeyiz şenliği ile sektör oyuncuları yüzde 50'ye varan oranlarda indirim yapacak. Züccaciyeciler Derneği Başkanı Mesut Öksüz, "Kampanya 15 Nisan'da başlayacak. Bir hafta sürecek. 'Black Friday' benzeri bir çalışma yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
OTOBÜSTE VE UÇAKTA DA KAMPANYA
Şehirlerarası otobüs firmalarında şirketler, aynı soyadına sahip veya aile olduğunu bilgi ve belgeyle ispat eden en az 2 an fazla 4 yolcunun aynı taşıt ve taşıma hattında seyahat etmek istemesi halinde, azami indirim oranını yüzde 40 olarak uygulayabilecek. Türk Hava Yolları da yurt içi uçuşlarda yüzde 15 indirim uygulaması başlattı. Uygulama yıl sonuna kadar geçerli olacak.
ORMAN KÖYLÜLERİNE DESTEK
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2025 Aile Yılı kapsamında orman köylerinde ikâmet eden ve bu sene evlenen ya da çocuk sahibi kadınlara yönelik olarak desteklerinin olduğunu duyurdu. Bakan Yumaklı, "Mikro kredi uygulamasında yüzde 50 hibe vereceğiz. 70 bin liraya kadar kullanacakları kredilerin yarısı bizden olacak, geri kalan yarısı da faizsiz ve 4 yıl geri ödemeli şekilde uygulanacak" ifadelerini kullandı.
TOGG'DAN AİLEYE ÖZEL KREDİ
İlk arabasını alacak aileler için Togg desteği üzerinde çalışılıyor. İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı'ndan üç ve daha fazla çocuklu aileler yararlanabilecek. Program kapsamında düşük gelir grupların satın alma gücüne uyumlu uzun vadeli finansman imkânı sağlanması planlanıyor.
YÜZDE 50 İNDİRİMLİ TREN BİLETİ
Aile yılı kapsamında ulaştırma sektöründe de özel indirimler devreye alındı. Bu kapsamda tren seyahatlerinde ailelere ve yeni evli çiftlere özel indirimler yapıldı. 8 Mart'tan itibaren yeni evli çiftler tren biletlerini yüzde 50 indirimle alıyor. Aileler de en az 3 en fazla 11 bilet alınması koşuluyla yüzde 15 indirimden yararlanıyor.
SİNEMALARDA YÜZDE 40 İNDİRİM
2025 yılı boyunca Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) üyesi sinema salonlarında her pazartesi ve çarşamba günleri ailelere özel yüzde 40'a varan indirim uygulanacak.
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