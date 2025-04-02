Hükümetten aile yılı teşviği! Mobilyalar yüzde 35 çeyizlikler yüzde 50 indirimli olacak

Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç, kampanyaya tüm üyelerinin destek vereceğini belirterek, "Oranlar şirketlere göre değişiklik gösterecek ama herkes genç çiftler için elini taşın altına koyacak" diye konuştu. MODOKO Başkanı Koray Çalışkan da, "Nisan düğünlerin başladığı bir ay. Biz de yüzde 35'e varan indirim oranlarıyla kampanyaya destek olacağız" dedi.

ÇEYİZ ŞENLİĞİ



Züccaciye ve küçük ev aletleri sektörü de çeyiz şenliği başlatacak. Aile Yılı kapsamında başlatılan ve her yıl nisanda düzenlenmesi planlanan çeyiz şenliği ile sektör oyuncuları yüzde 50'ye varan oranlarda indirim yapacak. Züccaciyeciler Derneği Başkanı Mesut Öksüz, "Kampanya 15 Nisan'da başlayacak. Bir hafta sürecek. 'Black Friday' benzeri bir çalışma yapıyoruz" ifadelerini kullandı.