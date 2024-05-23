Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında

Merkez Bankası 2024 yılının 5. faiz kararını açıklayacak. Piyasalar tarafından merakla beklenen Para Politikaları Kurulu toplantısı sonrası açıklanacak faiz kararı ekonomiye yön verecek. Geçtiğimiz ay politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılırken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyonun mayıs ayında zirveye ulaştıktan sonra yaz aylarında düşeceği vurgusunu yapmıştı. Peki ama Merkez Bankası'nın faiz kararı nasıl olacak? Faiz artacak mı azalacak mı?

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