Başıboş sokak köpeği terörüne neşter! Düzenleme Meclis'e geliyor | Atatürk dönemindeki Resmi Gazete'de sokak köpeği sorununa itlaflı çözüm

Hayvantaparlar ve mama lobisinin çözümsüzlüğe sürüklediği başıboş köpek sorunu korkunç bir boyuta ulaştı. Çocuk ve yaşlı onlarca vatandaşı yaralayan hatta ölümüne neden olan sokak köpekleri için hükümet harekete geçti. AK Parti'nin hazırladığı başıboş köpek düzenlemesi Meclis'in gündemine geliyor. Yaşanan gelişmelerin ardından Cumhuriyetin ilk yıllarında başıboş köpeklerle yapılan mücadele tekrar gündeme bomba gibi oturdu. Atatürk'ün cumhurbaşkanlığı döneminde yayımlanan 13 Haziran 1932 tarihli Resmi Gazete kararında, "Sahipsiz köpekler için Maskesiz görülecek köpeklerin itlaf edileceği de halka tefhim edilecek ve bunu müteakip maskesiz dolaştığı görülen köpekler itlaf edilecektir. Köpeklerin itlafında kullanılacak zehir masrafı şehir ve kasabalar belediyelerine aittir. Mahallince münasip görülen yerlerde başı boş köpeklerin kurşunla itlafı daha amelî olur." ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar...