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Başıboş sokak köpeği terörüne neşter! Düzenleme Meclis'e geliyor | Atatürk dönemindeki Resmi Gazete'de sokak köpeği sorununa itlaflı çözüm

Hayvantaparlar ve mama lobisinin çözümsüzlüğe sürüklediği başıboş köpek sorunu korkunç bir boyuta ulaştı. Çocuk ve yaşlı onlarca vatandaşı yaralayan hatta ölümüne neden olan sokak köpekleri için hükümet harekete geçti. AK Parti'nin hazırladığı başıboş köpek düzenlemesi Meclis'in gündemine geliyor. Yaşanan gelişmelerin ardından Cumhuriyetin ilk yıllarında başıboş köpeklerle yapılan mücadele tekrar gündeme bomba gibi oturdu. Atatürk'ün cumhurbaşkanlığı döneminde yayımlanan 13 Haziran 1932 tarihli Resmi Gazete kararında, "Sahipsiz köpekler için Maskesiz görülecek köpeklerin itlaf edileceği de halka tefhim edilecek ve bunu müteakip maskesiz dolaştığı görülen köpekler itlaf edilecektir. Köpeklerin itlafında kullanılacak zehir masrafı şehir ve kasabalar belediyelerine aittir. Mahallince münasip görülen yerlerde başı boş köpeklerin kurşunla itlafı daha amelî olur." ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.05.2024 00:07 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 01:14
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Başıboş sokak köpeği terörüne neşter! Düzenleme Meclis’e geliyor | Atatürk dönemindeki Resmi Gazete’de sokak köpeği sorununa itlaflı çözüm

Her geçen gün büyüyen ve sokak terörüne dönüşen köpek sorunu bitmek bilmiyor.

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Başıboş sokak köpeği terörüne neşter! Düzenleme Meclis’e geliyor | Atatürk dönemindeki Resmi Gazete’de sokak köpeği sorununa itlaflı çözüm

Onlarca vatandaşa saldırarak yaralayan hatta minik çocukların ölümüne neden olan köpek sorunu için hükümet harekete geçti.

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Başıboş sokak köpeği terörüne neşter! Düzenleme Meclis’e geliyor | Atatürk dönemindeki Resmi Gazete’de sokak köpeği sorununa itlaflı çözüm

Avrupa'da her ülke başıboş köpe sorununa çözüm için kendi yöntemlerini kullanıyor. Örneğin İngiltere, 1 hafta boyunca sahiplenilmeyen köpekleri iğneyle uyuturken Türkiye'de özellikle "mama lobisi"nin yürüttüğü algı çalışmasıyla çözümün önüne geçiliyor.

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Başıboş sokak köpeği terörüne neşter! Düzenleme Meclis’e geliyor | Atatürk dönemindeki Resmi Gazete’de sokak köpeği sorununa itlaflı çözüm

"Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenleme" kısa süre içinde TBMM'ye sunularak sahipsiz hayvanların insanlar için hayati risk oluşturmasının önüne geçmesi amaçlanıyor.

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Başıboş sokak köpeği terörüne neşter! Düzenleme Meclis’e geliyor | Atatürk dönemindeki Resmi Gazete’de sokak köpeği sorununa itlaflı çözüm

DÜZENLEME MECLİS'E GELİYOR

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "sahipsiz hayvanlara yönelik düzenleme" konusunda Meclis'te gerçekleştirilecek çalışmaları kendisinin yöneteceğini belirterek, "Bu çalışmaları 15 gün yürüteceğim. Meclis kapanmadan büyük ihtimalle Kanun Teklifi, Meclis Başkanlığına sunulacak." dedi.

Toplumun son yıllarda gündeminin saldırgan sokak hayvanları olduğunu belirten Yenişehirlioğlu, siyasetin, milletin taleplerini karşılamak mecburiyetinde olduğunu söyledi.