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Altında beklenti ne yönde? Yükselir mi? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.05.2024 11:48
Borsa tarihi rekorunu aştı. Peki, yükseliş devam edecek mi? Hangi seviyeler takip ediliyor? Altında yön ne olacak? Detayları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim, Piyasa Uzmanı Rıza Gökay Tuğsavrol'a sordu.
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Altında beklenti ne yönde?
Altında beklenti ne yönde?
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