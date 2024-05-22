Altında beklenti ne yönde? Yükselir mi? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

Borsa tarihi rekorunu aştı. Peki, yükseliş devam edecek mi? Hangi seviyeler takip ediliyor? Altında yön ne olacak? Detayları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim, Piyasa Uzmanı Rıza Gökay Tuğsavrol'a sordu.

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