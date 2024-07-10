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Torbalı'da kurutulan domatesler 100 ülkeye ihraç ediliyor, 100 milyon dolar gelir bekleniyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.07.2024 15:45
İzmir Torbalı'da 35-40 dereceyi bulan sıcakta tonlarca domates güneşte kurutulup 100 ülkeye ihraç ediliyor. A Haber muhabiri Tayfun Er kırmıza bürünen Torbalı Ovası’ndan son durumu anlattı.
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