12 Haziran 2024, Çarşamba
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Temmuzda trafik sigortası artışı yüzde 3,5! Trafik sigortasında oranlar güncellendi, kim ne kadar ödeyecek?
Milyonlarca araç sürücüsünü ilgilendiren trafik sigortasında yeni dönem mayıs itibarıyla başladı. Bu tarihten sonra aylık trafik sigortası primi artışları hasar maliyet endeksine göre belirlenecekti. Temmuz ayı için yeni güncel oranlar da belli oldu. Sigorta uzmanı Tahsin Aydın A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.