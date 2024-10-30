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Altın... Borsa... Gümüş... İslam Memiş A Haber'de rakam verdi

Altın... Borsa... Gümüş... İslam Memiş A Haber'de rakam verdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.10.2024 16:14
Altın, gümüş ve borsada seyir ne yönde? En çok hangi emtia kazandırıyor? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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