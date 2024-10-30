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Asgari ücret artışı ne olacak?

Asgari ücret artışı ne olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.10.2024 16:28
Hükümetin enflasyonla mücadele programı sonuç veriyor. Merkez Bankası'nın verilerine göre ekim ayında yıllık enflasyon beklentileri geriledi. A Haber muhabiri Ahmet Tunahan Şimşek detayları aktardı.
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