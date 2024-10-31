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Şanlıurfa'da üretilen Hicaz Narı dünyaya ihraç ediliyor

Şanlıurfa'da üretilen Hicaz Narı dünyaya ihraç ediliyor

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.10.2024 14:56
Şanlıurfa'da yılda 13 bin dekarlık alanda yaklaşık 10 bin ton üretilen Hicaz Narı dünyaya ihraç ediliyor.
Şanlıurfa’da üretilen Hicaz Narı dünyaya ihraç ediliyor
Şanlıurfa'da üretilen Hicaz Narı dünyaya ihraç ediliyor
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