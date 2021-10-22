Sözleşmeli personele kadro geliyor! Hangi haklar gelecek? Ne zaman tamamlanır? Faruk Erdem A Haber'de anlattı

Son dakika ekonomi haberi... 3600 ek gösterge ile birlikte toplu sözleşmede gündeme gelen sözleşmeli personelin kadroya geçirilme çalışmaları ne zaman tamamlanacak? Sözleşmeli kadro ile hangi haklar gelecek? Kimleri ilgilendiriyor? Toplu sözleşmede nasıl yer aldı? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, detayları A Haber canlı yayınında anlattı.

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