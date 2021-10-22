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Haberler Galeri Sözleşmeli personele kadro geliyor! Hangi haklar gelecek? Ne zaman tamamlanır? Faruk Erdem A Haber'de anlattı

Sözleşmeli personele kadro geliyor! Hangi haklar gelecek? Ne zaman tamamlanır? Faruk Erdem A Haber'de anlattı

Son dakika ekonomi haberi... 3600 ek gösterge ile birlikte toplu sözleşmede gündeme gelen sözleşmeli personelin kadroya geçirilme çalışmaları ne zaman tamamlanacak? Sözleşmeli kadro ile hangi haklar gelecek? Kimleri ilgilendiriyor? Toplu sözleşmede nasıl yer aldı? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, detayları A Haber canlı yayınında anlattı.

A Haber
Giriş Tarihi: 22.10.2021 09:57 Güncelleme Tarihi: 22.10.2021 10:09
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Sözleşmeli personele kadro geliyor! Hangi haklar gelecek? Ne zaman tamamlanır? Faruk Erdem A Haber’de anlattı

Yaklaşık 530 bin kişiyi ilgilendiriyor. Toplu sözleşmede gündeme gelmişti 3600 ek gösterge ile birlikte. Kamuda çalışan sözleşmeli personellerin kadroya geçirilmesi konusu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sözleşmeli personele kadro geliyor! Hangi haklar gelecek? Ne zaman tamamlanır? Faruk Erdem A Haber’de anlattı

- KİMLERİ İLGİLENDİRİYOR?

* 657 yasada 4B maddesindeki sözleşmeliler

* Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki sözleşmeli öğretmenler

* Sağlık Bakanlığı'ndaki sözleşmeli sağlık çalışanları

* Belediyelerdeki sözleşmeli personel

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Sözleşmeli personele kadro geliyor! Hangi haklar gelecek? Ne zaman tamamlanır? Faruk Erdem A Haber’de anlattı

- TOPLU SÖZLEŞMEDE NASIL YER ALDI?

* Toplu Sözleşme metninde 52. Maddede açıkça yazıldı

* Sözleşmeli personelin statüsü yeniden belirlenecek

* Sendikalar ile kamu kurumları görüşü alınacak

* 2022 yılında tamamlanacak

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Sözleşmeli personele kadro geliyor! Hangi haklar gelecek? Ne zaman tamamlanır? Faruk Erdem A Haber’de anlattı

- HANGİ HAKLAR GELECEK?

* Çakılı kadrolar kalkacak

* Personel 4A'lı kadrolu olacak

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Sözleşmeli personele kadro geliyor! Hangi haklar gelecek? Ne zaman tamamlanır? Faruk Erdem A Haber’de anlattı

* Tayin ve il değiştirme hakkı olacak

* Görevde yükselme hakları olacak