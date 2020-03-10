Petroldeki düşüş akaryakıta nasıl yansıyacak? İşte motorin ve benzin indiriminde beklenen rakamlar |Video

Petrol fiyatlarındaki tarihi düşüş akaryakıt fiyatlarına nasıl yansıyacak? Benzin ve motorinde ne kadar indirim bekleniyor? EPGİS Genel Başkanı Fesih Aktaş, A Haber canlı yayınında beklenen rakamları açıkladı ve konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Petrol fiyatlarındaki tarihi düşüş akaryakıt fiyatlarına nasıl yansıyacak? Benzin ve motorinde ne kadar indirim bekleniyor? Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Genel Başkanı Fesih Aktaş, A Haber canlı yayınında beklenen rakamları açıkladı ve konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

BENZİN VE MOTORİNDE BEKLENEN RAKAMLAR



Aktaş, "Bildiğiniz üzere öncelikle koronavirüs kaynaklı dünyada genel olarak petrol fiyatlarında bir düşüş yaşanmıştı. Akabinde OPEC toplantısından tam olarak sonuç alınamaması üzerine Pazar gününden bu yana bir çöküş hareketi var. Doğal olarak yansıması da bugün itibariyle akaryakıt fiyatlarına yansıyacak. Motorinde bugün için beklediğimiz rakam 56-57 kuruş civarında, benzinde 61-62 kuruşluk düşüş gerçekleşecek. Akşam üzeri netleşecek bu rakamlarımız" ifadelerini kullandı.