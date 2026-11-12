Malatya'daki helikopter kazasında kritik ihtimaller! Doç. Dr. Kemal Olçar, A Haber'de olası nedenleri değerlendirdi
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy mevkisinde S-70 Skorsky tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğramasının ardından gözler kazanın nedenine çevrildi. A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Kemal Olçar, teknik arıza, bakım durumu, hava koşulları ve yüksek gerilim hatları gibi ihtimallere dikkat çekti. Olçar, kazanın kesin nedeninin kaza kırım ekibinin yapacağı ayrıntılı incelemeler sonucunda belirleneceğini vurguladı.