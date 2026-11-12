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Siyaset kulislerinde belediye transferi hareketliliği! AK Parti'ye geçeceği öne sürülen isimler gündemde
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Siyaset kulislerinde belediye transferi hareketliliği! AK Parti'ye geçeceği öne sürülen isimler gündemde

A Haber'de yayınlanan Arka Plan programında gazeteci Sinan Burhan, Dr. Eray Güçlüer ve gazeteci Bercan Tutar, siyasetteki son gelişmeleri değerlendirdi. AK Parti'nin Yeni Parti kongresine temsilci göndermeyeceği öne sürülürken Antalya, Tekirdağ, Muğla ve Uşak'taki bazı belediye başkanlarının AK Parti'ye geçebileceği iddiaları ele alındı. Olası parti değişikliklerinin kasım sonu ve aralık başında gerçekleşebileceği yönündeki kulis bilgileri paylaşıldı.

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