Son dakika altın ne kadar oldu? Dolar kaç TL? Petrol fiyatlarında son durum ne? İşte 11 Şubat ekonomi gündemi | Video

11 Şubat günü piyasalardaki son durum merakla araştırılıyor. Dolar güne 6,01 bandında başlarken, altının Ons fiyatı 1569 dolar seviyesinde seyrediyor. 1570 doların altını gören Ons fiyatı dün en düşük 1567 seviyesini görürken, en yüksek ise 1573 doları gördü. Altın Ons fiyatı bu aralıktaki dalgalanmasını sürdürüyor. Bir diğer önemli rakam ise petrol fiyatları. Petrolün varil fiyatı 1,26 oranında değer kaybetti. 53,94 dolar bandından işlem görüyor. Peki, altın ne kadar oldu? Dolar kaç TL? Petrol fiyatlarında son durum ne? İşte 11 Şubat ekonomi gündemi...

Altın, dolar ve petrol fiyatları güne hareketli başladı. Dolar hafif yükseliş eğiliminde görülürken, altın ve petrol fiyatları ise düşüşte. Altın Ons fiyatı 1569 dolardan işlem görürken, dün en yüksek 1573 doları gördü. En düşük ise 1567 dolar olarak saptandı. Dalgalanma bu doğrultuda sürüyor. Petrol fiyatlarında ise düşüş sürüyor. Yüzde 1,26 oranında düşen brent petrolün bugünkü fiyatı 53,94 dolar. Peki, Dolar kaç TL? Petrol fiyatlarında son durum ne? İşte 11 Şubat ekonomi gündemi...

DOLAR SURİYE'YE ODAKLANDI

Geçtiğimiz cuma 6.04'e kadar yükselen dolar/TL dün sabah saatlerinde 5.98'e kadar gerilemişti.

Önceki hafta ağırlıklı olarak 5.98-6.00 lira aralığında hareket eden dolar dün düşüş eğilimindeyken Suriye'den gelen çatışma haberleriyle 6 liranın üzerine tırmandı. Haftanın il gününü de 6.0144'ten tamamladı.

DÜNYADA KORONAVİRÜS GERGİNLİĞİ SÜRÜYOR

Dolar yeni güne de 6.0183 liradan başladı. Cuma günü 6.59 liraya dayanan Euro ise bu sabah itibarıyla 6.57 liradan işlem görüyor.

Bugün Suriye'den gelecek haber akışı takip edilecek. Dünyada ise koronavirüs salgını ve salgının ekonomik etkileri gözlemlenmeye devam ediyor.

ALTIN ONS FİYATININ TEKNİK İNCELEMESİ

Cuma günü beklentilerin oldukça üzerinde açıklanan tarım dışı istihdam verisi sonrasında dolar endeksinde kazanımlar izlenirken piyasaların koronavirüs endişesi ile güvenli limanlara talebinin devam ettiğini gördük. Virüs salgınından etkilenenlerin sayısı 50,000 seviyesine yaklaşırken hayatını kaybedenlerin sayısı da 900'e ulaşmış durumda. Son 3 günde $20'a yakın değer kazanan altın bugün de hafif primle $1572 seviyelerinden işlem görürken $1576 ve $1581 seviyeleri değerli metal için gün içerisinde takip edilecek önemli direnç noktaları olarak öne çıkıyor. Olası bir geri çekilmede ise $1562 ve $1555 seviyeleri takip edilecek destek noktaları konumunda.

İŞTE ALTIN FİYATLARI