Türkiye'nin yüreği Malatya'da yandı! Eğitim uçuşundaki askeri helikopter düştü: 4 askerimiz şehit
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy mevkisinde, 2'nci Kara Havacılık Alayı'na ait Skorsky tipi askeri helikopterin eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu 4 askerimiz şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyururken kazanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Bölgede arama-kurtarma ve inceleme çalışmaları sürerken A Haber muhabiri Mehmet Türel olay yerinden son gelişmeleri aktardı.