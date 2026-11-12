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Türkiye'nin yüreği Malatya'da yandı! Eğitim uçuşundaki askeri helikopter düştü: 4 askerimiz şehit
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye'nin yüreği Malatya'da yandı! Eğitim uçuşundaki askeri helikopter düştü: 4 askerimiz şehit

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy mevkisinde, 2'nci Kara Havacılık Alayı'na ait Skorsky tipi askeri helikopterin eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu 4 askerimiz şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyururken kazanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Bölgede arama-kurtarma ve inceleme çalışmaları sürerken A Haber muhabiri Mehmet Türel olay yerinden son gelişmeleri aktardı.

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